Gresko: “Scudetto, tifo Inter. Radu si rifarà. Il 5 maggio? Il giorno dopo…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore torna su quel Lazio-Inter del 2002 e parla dell'errore di Radu

Qualcuno ha paragonato l'errore di Ionut Radu contro il Bologna a quello di Vratislav Gresko commesso il 5 maggio del 2002 in un Lazio-Inter che costò ai nerazzurri lo scudetto. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex giocatore vuole dimenticare quel giorno: "Del 5 maggio non mi importa più nulla. Sono passati vent’anni, non ho tempo di pensare a ciò che è stato. Potremmo parlare ore di ciò che è successo il 5 maggio e di quei 4 gol presi dalla Lazio. Continuo a dire che quello scudetto ci è sfuggito prima, con la sconfitta contro l’Atalanta in casa e con il pareggio al Bentegodi con il Chievo. Ma non mi importa più nulla, davvero".

“Dimenticando. Per me il 6 maggio era già passato tutto”.

A proposito: è vero che andò in giro per Milano?

“Assolutamente no. Qualcuno ha detto che ero andato a fare shopping per le vie del centro, e che se non ci fosse stata la polizia avrei preso schiaffi dai tifosi. Beh, non è vero. Non so perché abbiano inventato una storia simile”.