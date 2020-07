Caso Griezmann, Asenjo: “Deve rispettare le decisioni dell’allenatore. Immagino che…”

Intervistato dal quotidiano Sport in vista della sfida di domani contro il Barcellona, il portiere del Villarreal Sergio Asenjo ha parlato del caso Griezmann e delle polemiche dopo l’ingresso del calciatore francese, in rotta con il club catalano e nel mirino dell’Inter, nel recupero della gara contro l’Athletic Bilbao: “Sono decisioni dell’allenatore e noi calciatori dobbiamo rispettarle. Immagino che Griezmann voglia giocare tutte le partite e sono sicuro che da lunedì in poi si sarà allenato al massimo per convincere l’allenatore. Sono cose che succedono“.