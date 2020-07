Inter, fari puntati su Griezmann: l’idea di Marotta e la ‘formula Hakimi’

Il Barcellona e Griezmann sono sempre più ai ferri corti, l’Inter prova ad approfittarne. Dopo l’ingresso al 90′ nella sfida contro l’Atletico Madrid, la situazione tra ‘le Petit Diable‘ e il club blaugrana è sempre più tesa. Una sostituzione che non è andata giù al calciatore, che l’ha interpretata come una mancanza di rispetto.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il club nerazzurro aspetta il momento giusto per andare all’assalto dell’ex attaccante dei Colchoneros. Marotta e Ausilio sono sicuri che il Barcellona tornerà alla carica per Lautaro Martinez. A quel punto, l’Inter potrà avviare i discorsi per Griezmann. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio del francese, mentre a proposito del cartellino Marotta studia la formula giusto e pensa al prestito.

Griezmann è considerato uno dei pochi profili che potrebbero sostituire Lautaro: l’Inter potrebbe offrire una pagamento dilazionato con la formula Hakimi per non spendere soldi e avere a disposizione un sostituto del ‘Toro’.