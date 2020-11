Grifo: “Inter, a 7 anni stregato dai colori nerazzurri: mi regalarono la felpa di…”

Protagonista con la maglia della Nazionale Italiana, l’attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo ha parlato ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport e ha rivelato la sua passione per i colori nerazzurri e ha spiegato da dove nasce: “È vero che tifa Inter? Avevo sette anni quando mio nonno e mio padre mi regalarono la felpa di Roby Baggio: quei colori nerazzurri mi stregarono subito. Ma ora sono un professionista, ho messo alle spalle le passioni da bambino“.

Sul futuro, Grifo non chiude alla possibilità di tornare in Italia: “Per cambiare avrei bisogno di un progetto. In passato, almeno due volte, ho sbagliato a cambiare club. Perciò mi sono ripromesso di non farmi prendere dalla fretta. È fondamentale trovare un allenatore che creda in te. Con Mancini è andata proprio così. Una nuova esperienza di club? Mai dire mai“.