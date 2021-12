Inter, novità Inzaghi: ad Appiano si nota una grossa differenza con l’era Conte

Il tecnico nerazzurro ha portato con sè la sua metodologia di lavoro, molto differente rispetto all'allenatore dello scudetto

Con l'arrivo di Simone Inzaghi sono cambiate molte cose all'Inter, non solo quelle che si possono vedere in partita. La Gazzetta dello Sport evidenzia un particolare proveniente da Appiano Gentile:

"Rispetto a quanto avveniva con la coppia Conte-Pintus, con Inzaghi c'è un'attenzione maggiore al lavoro individuale, in base alle caratteristiche dei singoli. Praticamente non passa giorno ad Appiano in cui un giocatore o un altro svolga una parte di seduta differenziata rispetto al resto della squadra, per gestire una situazione muscolare di sofferenza. Si chiama prevenzione, lavoro che sarà accentuato nel mese di gennaio, periodo nel quale tra l'altro ci saranno anche gli impegni di Coppa Italia".