Inter, il segreto è il gruppo: squadra più unita che mai anche senza Lukaku e Hakimi

Anche in questa stagione i nerazzurri stanno dando la sensazione di essere un gruppo vero anche al di fuori del campo

Fabio Alampi

La coesione dell'Inter dimostrata negli ultimi anni, uno dei segreti del ritorno ad alti livelli della squadra nerazzurra, non è venuta meno in questa stagione, nonostante le cessioni di elementi come Lukaku e Hakimi. Un gruppo compatto e unito anche fuori dal campo, come sottolinea Tuttosport:

"L'Inter ha perso giocatori importanti come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, fondamentali in campo, ma eccellenti uomini squadra, capaci di unire i compagni dentro e fuori dal terreno verde. Come nelle cene, che spesso vedevano proprio nel gigante di Anversa uno dei protagonisti più attivi fra i tavoli dei ristoranti. Una tradizione, quella delle cene di squadra che l'Inter, però, non ha perso, anzi, come dimostra l'ennesima serata passata insieme da Handanovic e compagni lunedì al ristorante argentino "Don Mario" in centro a Milano.

Fare gruppo è stato uno dei segreti che ha permesso alla squadra allenata precedentemente da Antonio Conte di ridurre il gap con le prime e diventare in due stagioni la migliore d'Italia. L'uomo in più di quell'Inter era probabilmente proprio il gruppo, unito come non mai a sopperire anche all'assenza dei tifosi, solitamente il dodicesimo uomo di una squadra, in particolare di un club come l'Inter che viaggiava a quasi 70mila spettatori di media".