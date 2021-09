City, tifosi contro Guardiola per alcune dichiarazioni: “Stia zitto. Crede davvero……”

Il tecnico del Manchester City al centro delle polemiche per una frase detta al termine della gara col Lipsia

Pep Guardiola al centro di una polemica. Al cune dichiarazioni dell'allenatore al termine della gara col Lipsia ("Vorrei che sabato venisse più gente"), non sono per niente piaciute ai tifosi del Manchester City. "Non c'è dubbio che sia il miglior allenatore del mondo, quindi forse dovrebbe limitarsi a quello. Che metta in dubbio il supporto e la lealtà alla squadra è, francamente, deludente. Nessuno glielo aveva chiesto, stia zitto, si concentri sullo sport", ha detto Kevin Parker, segretario generale del fan club ufficiale del Manchester City.