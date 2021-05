Guardiola: “Ho fatto le scelte per vincere. Stagione eccezionale, ci riproveremo”

Il tecnico del City ha commentato la sconfitta in finale di Champions ai danni del Chelsea

"Ho fatto le scelte come l'anno scorso col Lione, il Gladbach, il Dortmund, il Psg. Le scelte per vincere. Partita difficile, equilibrata, loro hanno avuto qualche occasione più nitida. Ci è mancata l'ispirazione, la qualità per fare gol. È stata comunque una stagione eccezionale, non siamo riusciti a vincere. Ora ci riproveremo il prossimo anno".