Guardiola: “Messi? Addio mi ha colto di sorpresa. Noi abbiamo preso Grealish”

L'allenatore del Manchester ha risposto alle domande sul mancato rinnovo dell'argentino e ha spiegato che il club inglese ha ormai fatto un altro acquisto

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa e la domanda su Messie l'addio al Barcellona proprio non ha potuto evitarla: «Sembrava che la questione del rinnovo dovesse finire bene e che lui continuasse col Barça. È stata una sorpresa per tutti, me compreso. Il presidente Laporta è stato chiaro. Mi piacerebbe che non finisse la storia tra Barcellona e Messi ma oggi il club deve essere sostenibile e l'ultimo anno la situazione non è stata facile. Da tifoso ho un'incredibile gratitudine per il giocatore più straordinario che ho visto in vita mia, per i titoli che ha aiutato a conquistare al Barcellona, ​​per avermi aiutato personalmente ad andare a Monaco e poi in Inghilterra».