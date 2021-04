Guardiola, calendari nel mirino: “UEFA e FIFA stanno uccidendo i giocatori”

L'allenatore del Manchester City ha parlato della densità dei calendari e delle difficoltà dei giocatori anche in epoca di coronavirus

Alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund di Champions League, Pep Guardiola ha parlato dei tanti impegni in calendario per la sua squadra, il City, ma in generale per tutti i club europei. «È troppo, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori», ha detto l'allenatore della squadra inglese.

«I giocatori sono esseri umani, non macchine. Tanti di loro vorrebbero giocare tutte le gare ma non è possibile. Se vuoi competere su tutti i fronti devi fare per forza il turn over. I calciatori hanno bisogno di riposo. Uefa e Fifa li stanno uccidendo. Da quando è iniziata la stagione non abbiamo mai avuto una settimana di pausa», ha aggiunto il tecnico.