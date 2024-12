La sconfitta del Manchester City contro la Juventus due giorni è stata la prima per Guardiola contro un'italiana dopo addirittura 14 anni. All'epoca, lo spagnolo fu battuto col suo Barcellona dall'Inter di José Mourinho nella semifinale d'andata di Champions League. I nerazzurri alzarono poi la coppa, battendo il Bayern Monaco in finale.

Esteban Cambiasso, uno dei pilastri di quella Inter, ai microfoni di Sky Sport ha confrontato le due partite: "In quel momento era una sconfitta anomala, di una squadra ipervincente in un momento ipervincente. Oggi invece il City è in difficoltà, sta perdendo molto più spesso di quanto abbia fatto Pep in tutta la sua carriera. Come farà Guardiola che è stravincente a uscire da un momento così strano per lui?