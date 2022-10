Guardiola: “Troppi complimenti al City, non mi piace. Haaland? In allenamento…”

"Ci sono stati dei complimenti di troppo in questi due giorni e non mi piace molto prima di un impegno importante come la Champions League".

L'allenatore della corazzata Manchester City, Pep Guardiola, dopo il derby stravinto sullo United teme cali di tensione tra i suoi e alla vigilia della partita col Copenaghen richiama i suoi "alla realtà", ma al contempo si spertica in elogi per Erling Haaland, sottolineando che nessuno a 22 anni ha fatto bene come finora l'attaccante norvegese.

"I numeri parlano da soli - spiega Guardiola - ma noi negli allenamenti, in campo, negli spogliatoi, vediamo cose che non sono nelle statistiche che ci fanno felici di averlo qui". Anche un altro 22enne del City, Phil Foden, è molto apprezzato dallo spagnolo, che non vede l'ora che prolunghi il contratto. "Vista la sua prestazione in questi anni, ovviamente vogliamo che rimanga, è un giocatore eccezionale. Sia lui, sia Haaland sanno che possono fare meglio - conclude e spera che possano farlo". Tornando all'impegno di domani, nonostante tutto, Guardiola sostiene che "non vinceremo perché siamo il City e loro sono il Copenaghen, o perché abbiamo battuto uno United che ha appena cambiato allenatore, ma solo se faremo bene il nostro lavoro". In testa al girone a punteggio pieno, il City in caso di vittoria si avvicinerebbe alla qualificazione alla fase a gironi.