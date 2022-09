Social / Ex Inter, Guarin in lacrime: “Sono un uomo pieno di vizi e peccati”

Non è certamente un momento personale felice per Fredy Guarin. L'ex centrocampista colombiano dell'Inter ha voluto mettersi a nudo su Instagram con un post molto sentito e toccante: "Buongiorno mondo. Oggi voglio mostrarmi così come sono, a cuore aperto, non lo faccio per piacere o per ottenere nuovi followers. Lo faccio con l'intenzione che possa servire almeno a una persona. Da un po' di tempo la mia vita sta cambiando e queste lacrime che vedete in foto sono quelle di un uomo pieno di vizi, errori, peccati e molte altre cose. Ma siamo sempre in tempo per aprire la porta a Dio e fare sì che guidi la nostra anima e il nostro cuore. Dio mi ha già perdonato, così mi perdono anch'io. Se qualcuno non è d'accordo con questo post lo capisco. Ma non smettete di sognare, il perdono è amore di Dio. Non è mai troppo tardi".