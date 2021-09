Guarino: “Lazio ci ha messo in difficoltà, ma ho visto una buona Inter a tratti”

Dopo la vittoria di Inter Women sulla Lazio per 1-0, queste le parole del coach nerazzurro a Inter Tv Rita Guarino

"La Lazio si è presentata nel migliore dei modi e ci ha messo in difficoltà in più di una occasione, complici i nostri errori sotto porta. A tratti ho visto una buona Inter. Non finalizzare le occasioni ti può penalizzare. Le ragazze nel reparto difensivo sono molto attente, ma non solo, tutti nel recupero palla. L'Inter con l'Empoli non deve sbagliare a interpretare la partita, sono una squadra molto giovane, molto tecnica. Non dovremo sbagliare l'interpretazione della gara".