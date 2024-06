Rita Guarino non è più l'allenatore dell'Inter femminile. L'ormai ex coach nerazzurra ha voluto salutare attraverso un messaggio postato su Instagram: "Oggi si chiude un ciclo durato tre anni. Lascio questi colori con la convinzione che il Team ha la consapevolezza per emergere e ha consolidato le basi da cui ripartire per conseguire i successi futuri. Un grosso in bocca al lupo!".