Inter femminile, Guarino: “Buona reazione, ora recuperiamo le energie”

Al termine della partita contro il Como, Rita Guarino, allenatore dell'Inter Femminile, ha commentato così il pareggio per 1-1 delle nerazzurre

Al termine della partita contro il Como, Rita Guarino, allenatore dell'Inter Femminile, ha commentato così il pareggio per 1-1 delle nerazzurre:

"Abbiamo reagito bene allo svantaggio, abbiamo avuto anche altre palle gol nel primo tempo ma non siamo state brave a finalizzare. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto troppo poco. Era importante fare bene oggi anche in vista dei prossimi impegni, ora dobbiamo metterci questo pareggio alle spalle. Che partita mi aspetto contro la Sampdoria? Dobbiamo recuperare le energie spese su un campo pesante, ci prepareremo per fare del nostro meglio e portare a casa il risultato".