Guarino: “Partita giocata non alla nostra altezza. Analizzeremo cosa non è andato”

Il tecnico dell'Inter Women ha analizzato la sconfitta col Pomigliano e puntato dritto alla prossima sfida con la Samp

Al termine della gara, che ha visto uscire sconfitte le nerazzurre sul campo del Pomigliano, coach Rita Guarino ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Questa è stata una partita non giocata alla nostra altezza, perché abbiamo commesso diversi errori che ci hanno penalizzato nell'arco dei 90 minuti: mi riferisco alle occasioni che abbiamo avuto e che non siamo stati in grado di sfruttare nel primo tempo. Pur non giocando a ritmi altissimi nella prima frazione ci eravamo fatte avanti in più di un'occasione, poi abbiamo subito qualche loro ripartenza e ci siamo un po' troppo spente nel secondo tempo. Merito del Pomigliano che ha effettuato la sua gara: le abbiamo subite senza alcuna reazione, quindi ci aspetterà una settimana in cui lavoreremo tantissimo sui nostri errori, cercando di non ripeterli."