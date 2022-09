Inter Women, Guarino dopo il Como: “Tre punti preziosi. Derby? Saremo pronte”

Intervenuta ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Como, Rita Guarino , ct della squadra femminile nerazzurra, ha parlato così della prestazione: "Sono tre punti preziosi perché arrivano dopo una prestazione non ottimale e non come volevamo giocarla. Sono ancora più importanti perché abbiamo trovato una squadra ben organizzata che ci ha messo in difficoltà.

Non si può sempre giocare bene, ci sta anche una partita sporca: dobbiamo migliorare ogni giorno per tenere alto il nostro livello. Oggi a lunghi tratti l'abbiamo perso e non possiamo permettercelo, le insidie sono dietro l'angolo. Facciamo in bocca al lupo alle ragazze in nazionale, con chi rimane continueremo a lavorare per preparare al meglio il derby che si presenta da solo, arriveremo preparate".