Inter Femminile-Pomigliano 6-1, Guarino: “Ottima prestazione, vista la giusta mentalità”

"L'avversario di oggi andava rispettato, visto che l'anno scorso non siamo riusciti a batterlo. Ci siamo riusciti con una prestazione convincente e la giusta mentalità, che dobbiamo proporre al di là dell'avversario. Polli? E' un attaccante centrale che abbina qualità fisiche e tecniche. Negli anni ha avuto tanti infortuni, ma la sua qualità non è mai stata in discussione. Bisognava aiutarla e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo visto i risultati. I gol sono importanti, ma mi è piaciuta anche come ha giocato per la squadra e la sua capacità di saltare l'uomo. Sono caratteristiche importanti per il gruppo. Le nostre giocatrici sono molto brave, hanno caratteristiche diverse e fra loro dialogano bene, sia nel corto che nel lungo".