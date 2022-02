Femminile, Roma-Inter 2-0: sconfitta per le nerazzurre di Guarino

L'Inter Femminile di Rita Guarino perde in casa della Roma 2-0. Di Andressa e Giugliano le reti giallorosse

ROMA- Le nerazzurre escono sconfitte dallo Stadio Tre Fontane per 2-0 contro la Roma.

I primi minuti della partita si giocano soprattutto a centrocampo con qualche ripartenza su entrambi i fronti, ma senza importanti occasioni da gol. Le nerazzurre provano a sfruttare i colpi di Elisa Polli ma non riescono a impensierire Ceasar. Risponde la Roma su calcio d'angolo ma Durante para sicura. Al 37' le padrone di casa hanno una grande occasione con Andressa dalla distanza, ma il portiere nerazzurro è strepitosa in volo. Risponde però subito l'Inter che accarezza il vantaggio con un errore clamoroso della difesa giallorossa che sfiora l'autogol. Al 44' le padrone di casa passano in vantaggio con Andressa su rigore.