Gudelj: “Lukaku forte ma mi fido dei miei difensori. Inter da Champions ma ha punti deboli”

Lunga intervista concessa dal centrocampista serbo del Siviglia Nemanja Gudelj a Estadio Deportivo in vista della finale contro l’Inter:

“L’Inter è una squadra da Champions come lo è lo United e se si vuole vincere l’Europa League bisogna battere i migliori o almeno essere pronti per giocare contro di loro. Se dovessimo vincere, dimostreremmo di aver meritato il titolo e che nessuno ci ha regalato nulla”.

PARTITA – “Sarà una partita come quella con lo United? Dipende da quello che farà l’Inter ma per ora hanno giocato con una difesa a 3 e con 2 attaccanti, credo che giocheranno così anche in finale. Sarà un match diverso tatticamente rispetto alla semifinale. Lo United pressava di più con Bruno Fernandes e Martial e penso che l’Inter proverà a far male in contropiede con Lukaku e i buoni giocatori che ha. Lukaku è forte e bravo a stoppare la palla e risulta molto pericoloso. Studieremo bene la partita e proveremo a fermare i loro punti forti e puntare su quelli deboli. Solo così potremmo vincere la partita”.

FAR MALE ALL’INTER – “Possiamo far male all’Inter. Ogni squadra ha punti forti e altri deboli ma non parlo mai prima della partita di dove si può attaccare un avversario. Daremo tutto per fare al meglio ciò che stiamo preparando”.

FAVORITO – “Non parlo di favoriti perché ognuna delle squadre deve fare il massimo per vincere anche se non è favorita. Sarà una partita dura, difficile, lo sappiamo però sarà lo stesso anche per l’Inter. Ho piena fiducia in questa squadra e nella mentalità che abbiamo e il calcio che giochiamo, possiamo vincere”.

DIFESA CONTRO LUKAKU – “Ho molta fiducia nel blocco difensivo, anche molta gente ne parla bene. Vedendo come stanno giocando Diego e Kounde, come difende anche Fernando e lo stato di forma di Bono, c’è motivo per affrontare questa partita senza paura e con piena fiducia ed è importante per vincere questo tipo di partite”.