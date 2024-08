«Se è una cosa facile da vedere sul campo sì, se è una scelta difficile no. Ma questo non deve mai condizionarci, in nessun caso».

«Nel mio caso vado alla ricerca dei perché degli errori e ci ragiono su. Non la vedo come una punizione».

È stato nominato rappresentante degli arbitri in attività, senza più Orsato è anche il nostro primo in Europa.

«Spero di essere un tramite per far arrivare al comitato nazionale le esigenze della base e non quello che la domenica chiama gli arbitri perché picchiati sui campi di provincia. Non ne possiamo più».