Guidolin: “Dissi no a Inter e Napoli, per ragioni diverse. Pentito? No”

Francesco Guidolin, ex allenatore dell’Udinese, parla in esclusiva a Repubblica e svela un retroscena anche sull’Inter. “Una big? Dopo i risultati al Vicenza ci speravo, ma non avevo nessuno ad assistermi e non accadde. In seguito, dissi no al Napoli nel 2013 e all’Inter nel 2016, dopo Swansea, per ragioni diverse.