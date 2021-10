Guidolin: “L’Inter sa di poter rivincere: fortissima grazie al talento infinito di…”

Le dichiarazioni al Corriere dello Sport dell'ex allenatore dell'Udinese e ora commentatore tecnico di DAZN Guidolin

Tra i temi trattati non poteva non esserci l'Inter di Simone Inzaghi, squadra che vuole confermarsi dopo lo scudetto della passata stagione con Conte: "Qualità? E anche la consapevolezza addosso di poter rivincere, dopo avere vinto l’anno passato. Prendendo Correa che ha un talento infinito l’Inter è di nuovo fortissima".

Poi Guidolin esprime un pensiero su Mourinho alla Roma: "E’ una sfida entusiasmante, la Roma non vince da tanto tempo, Mou è uno degli allenatori più vincenti in questi ultimi venticinque anni, e allora sarà meraviglioso seguire il loro cammino. Mourinho e la Roma sono fatti per vivere insieme".