Guidolin: “Ripresa Serie A? Per alcuni giocatori ci vorrà un mese per tornare in forma e…”

“Ci troviamo di fronte ad un percorso da fare: lo stop è stato lungo, i calciatori di solito in estate si allenano di più rispetto a queste settimane. Secondo me, per poter ripartire, occorre una preparazione atletica veloce con poche distanze ma serve giocare anche le amichevoli, o le partitelle per far sì che si possa tornare a giocare a calcio. Si giocherà poi tre volte a settimana, bisogna fare allenamenti veloci e rapidi. E’ un percorso nuovo per tutti. Per i giocatori più strutturati, ci vorrebbe un mese prima di tornare in forma. Negli allenamenti si dovrà far tornare i giocatori a giocare a calcio, partitelle a ranghi ridotti”.

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, l’ex allenatore Francesco Guidolin si è espresso così in merito al possibile rientro in campo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.