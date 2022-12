Guidolin: “Scudetto? Col Napoli così si lotta per il secondo posto. Vedremo se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, Francesco Guidolin, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto, spiegando chi, secondo lui, può dare fastidio al Napoli: "Credo nessuno. Sta giocando un calcio magnifico e non è frutto di un periodo fortunato. Hanno fatto una parte di stagione straordinaria. Se sarà così non ce n'è per nessuno, si lotta per il secondo posto. Poi vedremo se la pausa per il Mondiale cambierà qualcosa".