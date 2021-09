Gullit: “Dumfries, Inter la squadra giusta. De Vrij meglio di de Ligt perché…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore del Milan sul nuovo esterno destro nerazzurro, ma anche sul centrale difensivo

Ruud Gullit, ex stella del Milan, ha parlato così a Sky Sport del nuovo esterno destro dell'Inter, Denzel Dumfries. Ecco le dichiarazioni sul suo connazionale e non solo: "Dumfries è nella squadra giusta per come giocano, ha cuore, dà tutto e fa avanti e indietro sulla fascia. È stato molto importante per l’Olanda come de Vrij, finalmente hanno capito che è importante per la nazionale. De Ligt gioca bene la palla, ma serve anche difendere e ora sta imparando. Diventerà un grande difensore, ma ogni tanto è troppo agitato in campo”.