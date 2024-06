E' la previsione di Ruud Gullit, campione d'Europa nel 1988 con gli Oranje, per il torneo al via venerdì prossimo

"L'Olanda ha tanti giocatori di alto livello, soprattutto in difesa, e potrebbe essere una sorpresa agli Europei. E così anche l'Italia, nonostante la crisi seguita alla vittoria del 2021. Come favorite favorite vedo Francia e Germania, che gioca in casa". E' la previsione di Ruud Gullit, campione d'Europa nel 1988 con gli Oranje, per il torneo al via venerdì prossimo.