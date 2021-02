Gullit: “Scudetto? L’Inter è davanti ma la Juve è più forte ed è la favorita. Il Milan…”

Secondo Gullit, la Juventus resta la favorita per vincere lo scudetto, nonostante i punti di ritardo dall'Inter attuale capolista

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport , Ruud Gullit ha parlato così della Serie A. Per l'ex Milan, la favorita resta la Juventus:

«La mia favorita resta la Juve. Certo, l’Inter è in testa, il Milan ha giocato alla grande prima di essere frenato dalle assenze e anche la Lazio mi piace, ma i bianconeri hanno la squadra più forte e possono rimontare».

Fosse così, ai rossoneri non resterebbe che l’Europa League per sperare in un trofeo. Solo che c’è lo United agli ottavi...