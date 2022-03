Gullit: “L’Olanda ha i migliori difensori, ma subisce troppi gol. Dumfries…”

Dalle colonne del De Telegraaf, l'ex attaccante rossonero analizza quello che per lui è il tallone d'Achille dell'Olanda

"Questa rimane una cosa che merita attenzione. Blind è ottimo con la palla, un calciatore troppo bravo per criticare. Ma in fase difensiva sta attraversando un periodo difficile come terzino. Perché deve coprire grandi distanze e la sua velocità sta diminuendo. Denzel Dumfries non ha quei problemi difensivi sulla destra, ma è meno efficace in attacco rispetto a Blind. Non mi sorprenderebbe se Van Gaal volesse dare a qualcuno come Arnaut Danjuma una possibilità come terzino sinistro".