Alla vigilia di Norvegia-Serbia, Erling Haaland ha parlato ai microfoni di TV2. L’attaccante norvegese ha elogiato un giocatore in particolare, Aleksandar Kolarov. “Hanno delle persone fantastiche in difesa. Ce n’è almeno uno che penso giocherà, Kolarov. È forte, è una leggenda del calcio con un vero piede d’oro. Ma non importa chi giocherà, dovrò comunque cercare di creare problemi a loro“.

(Tv2)