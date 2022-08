Ecco Haaland, doppietta all’esordio in Premier: il City batte il West Ham 2-0

Si sveglia Erling Haaland. L'attaccante norvegese, dopo un esordio non esaltante ha trascinato la squadra di Guardiola in Premier

Si sveglia Erling Haaland. L'attaccante norvegese, ex Borussia Dortmund e nuovo acquisto del Manchester City, dopo un esordio non esaltante in Community Shield contro il Liverpool ha trascinato la squadra di Guardiola, segnando due gol che hanno regalato ai Citizens la vittoria (2-0) sul campo del West Ham alla prima giornata di Premier League.