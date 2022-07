Haise (all. Lens): “Inter club prestigioso. Due anni fa non sarebbe…”

Domani alle 18.30 allo stadio Bollaert-Delelis, l'Inter sfiderà il Lens per la terza amichevole del precampionato. Alla vigilia della gara, il tecnico dei francesi, Franck Haise , ha parlato ai microfoni di le11hdf.fr: "Oggi che il Lens affronti l'Inter, anche se è solo una partita amichevole, significa comunque che il club ha attrattiva. L'Inter non sarebbe venuta due anni fa, non sarebbe venuta l'anno scorso. Penso che tra quello che facciamo, le nostre prestazioni e la nostra classifica, ci permetta di avere un cartellone delle amichevoli superbo".

"Avere queste due gare (West Ham, 30 luglio, ndr), al Bollaert, prima dell'inizio della stagione di Ligue 1, contro club prestigiosi come l'Inter, fa bene alla nostra preparazione ed è eccezionale per il club, i tifosi e per quelli che guarderanno in TV".