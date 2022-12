Marocco, che festa per la Nazionale di Hakimi. Lui: “Amore incondizionato, grazie”

Quarto posto storico al Mondiale per Hakimi e i suoi compagni. Così anche in Maroccola Nazionale è stata accolta alla grande e i giocatori hanno sfilato sul pullman che li ha portati in giro per le vie della capitale. Anche l'ex giocatore nerazzurro ha festeggiato e poi ha ringraziato tutti sui social: "Grazie per l'amore condizionato, oggi è stato un giorno speciale", ha scritto in un post con tanto di selfie insieme alla folla che ha ringraziato lui e gli altri giocatori della selezione marocchina per le emozioni mondiali.