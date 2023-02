Guai in vista per Hakimi: l’ex Inter accusato di violenza sessuale

Guai in vista per Achraf Hakimi, ex laterale destro dell'Inter e oggi al Paris Saint-Germain: il marocchino è accusato di stupro

Guai in vista per Achraf Hakimi, ex laterale destro dell'Inter e oggi al Paris Saint-Germain. Secondo alcune indiscrezioni riferite da Le Parisien, infatti, il 26 febbraio una donna si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), dove avrebbe raccontato di essere stata stuprata dal calciatore marocchino. La presunta vittima, 23 anni, residente a Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ha dichiarato di non voler sporgere denuncia, ma ha dichiarato di essere stata violentata. Scrive Le Parisien: