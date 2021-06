CdS – Hakimi, l’asta è davvero lanciata. Rilancio PSG? Dalle ultime voci…

L'aggiornamento sulla vicenda che tiene banco in casa nerazzurra da parte del quotidiano

"Ora l’asta è davvero lanciata. Ieri, infatti, è arrivato il rilancio del Paris Saint-Germain per Hakimi, in risposta alla controffensiva del Chelsea. Insomma, si sta creando lo scenario che l’Inter si augurava sin da quando il marocchino è finito inevitabilmente sul mercato. Da capire, però, se l’obiettivo nerazzurro, vale a dire un’operazione complessiva del valore di 80 milioni di euro, verrà effettivamente raggiunto. Già perché a quella quota il club francese non è ancora arrivato. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni, non avrebbe toccato nemmeno i 70 milioni, dopo i 60 messi sul tavolo di viale Liberazione già a fine maggio. Insomma, la partita è aperta, anzi apertissima. E il tandem Marotta-Ausilio ha intenzione di giocarla fino in fondo. Certo esiste comunque un orizzonte temporale di cui tenere conto. Perché il club nerazzurro, per dare sostegno ai conti e ai propri forzieri, ha la necessità di concludere una cessione importante entro il 30 giugno".