Psg, non solo Hakimi. Si candida Aurier per la destra: “Tornerei volentieri”

L'ex giocatore del club francese ha dichiarato all'Equipe di voler lasciare il Tottenham e con gli dispiacerebbe giocare di nuovo a Parigi

Non c'è solo Hakimi nel mirino del PSG per la fascia destra. In Francia scrivono che c'è pure un altro nome da tenere in considerazione. Florenzi pare destinato a tornare alla Roma e da quelle parti potrebbe giocare anche Serge Aurier.

I media francesi continuano ad accostarlo al club parigino e lui ha confessato che non gli dispiacerebbe tornare. Lo ha confessato lui stesso in un'intervista rilasciata al giornale francese l'Equipe: «Senza ironia, tutti sanno che se avessi voluto prolungare il contratto con il Tottenham, l'avrei già fatto. Non lo farò tra sei mesi. Ho conosciuto la Premier League e sono arrivato alla fine di un ciclo: è ora di guardare altrove. Lo sanno il club e i miei agenti. Vedremo cosa accadrà. Non ho mai nascosto il desiderio di tornare un giorno al PSG. È il mio club di cuore, quello che sostengo, mi sento libero di dirlo. Ma non voglio che la gente pensi che sto prendendo a calci altre opportunità o che io stia chiudendo la porta a nessuno. Ma se il club fa una proposta quest'estate, è certo che il PSG sarà una delle mie prime scelte».