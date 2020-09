Inter, hai un’autentica freccia: Hakimi secondo giocatore più veloce al mondo. Ecco la top five

Si è tanto parlato, in queste settimane, delle grandi prestazioni fornite da Alphonso Davies, decisive per l’arrivo alla finale di Champions League del Bayern Monaco e la conseguente vittoria dei bavaresi sul Psg. La velocità del canadese è già diventata proverbiale, ma il laterale mancino di Flick è in buona compagnia. Anche nerazzurra.

Alle spalle, di Davies, che comanda in prima posizione, c’è infatti Achraf Hakimi, acquisto dell’Inter e nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Il terzino marocchino non è affatto lontano dai picchi raggiunti dal talento del Bayern Monaco. A seguireci sono Adama Traorè, velocista del Wolverhampton, e due stelle mondiali come Mbappé e Haaland.

(Grafica: Sky Sport)