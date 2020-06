In Germania – Hakimi, il Borussia non ha tenuto il passo dell’Inter: avrebbe offerto massimo…

Voci che arrivano dall’Italia e rimbalzano fino in Germania. È lì che gioca Hakimi in prestito, al Borussia Dortmund. Anche il sito Sport1 conferma le indiscrezioni che parlano di un suo arrivo a Milano. “In tutto 12 gol e 17 assist con la sua spinta incontrollabile in attacco, incarna il prototipo del terzino moderno”, si legge in un articolo. L’annuncio ufficiale non c’è ancora ma – confermano – il passaggio all’Inter sta per iniziare.

“Potrebbe sembrare un vero affare visto il costo di 40 mln, ma questo dimostra come sia cambiato il mercato dopo il coronavirus“, specificano ancora i media tedeschi.

E si legge ancora: “Il Dortmund aveva il diritto di riscatto ma i dirigenti non hanno voluto. Non era più una priorità la sua permanenza specie dopo l’arrivo di Meunier. Il Real ha detto no quando i tedeschi hanno provato a prolungare di un anno il prestito e il Borussia non ha tenuto il passo rispetto all’offerta nerazzurra di 40 mln. Avrebbero pagato al massimo la metà per riscattarlo perché le casse del Dortmund non permettevano altre offerte”.

(Fonte: Sport1.de)