Hakimi, l’Inter punta a 65 milioni cash. Dal Psg 5 anni a 8 milioni per l’esterno

C'è già un accordo tra il club francese e il giocatore, ora il Psg dovrà accontentare l'Inter che vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione

"Ieri è stata una giornata interlocutoria: nessuno si è mosso per provare a chiudere. L’Inter aspetta, dall’alto della sua richiesta di 70 milioni per lasciar partire il talento marocchino, che nei giorni scorsi è scesa di qualche milione. La cessione di Hakimi porterà nelle casse del club nerazzurro circa 65 milioni e l’Inter punta ad averli tutti cash. E’ una delle chiavi che fanno del Psg la destinazione più probabile, perché l’offerta del Chelsea è arrivata 55 più il cartellino di Marcos Alonso. Che sarebbe un’ottima soluzione tecnica, ma per la fascia opposta a quella che resterà orfano di Achraf. Ma entro domenica tutto dovrebbe essere definito e tutto le strade portato al Psg, con cui il giocatore ha già un principio di accordo per un quinquennale da 8 milioni netti a stagione più bonus. Praticamente il doppio di quanto guadagnato a Milano", svela La Gazzetta dello Sport.