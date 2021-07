Hakimi-PSG, cessione più remunerativa della storia dell’Inter: dietro di lui…

L'esterno marocchino indosserà la maglia del club parigino: ecco quanto porterà la sua cessione nelle casse nerazzurre

Achraf Hakimi è un nuovo giocatoredel Paris Saint-Germain : l'esterno marocchino lascia l'Inter dopo una sola stagione, nella quale è riuscito ad entrare nel cuore del popolo nerazzurro grazie alle sue qualità tecniche e morali. Una cessione dolorosa, ma che porta respiro alle casse interiste. E che, come ricorda Tuttosport, fa registrare un nuovo record di incasso per il club di viale della Liberazione:

"L'esterno marocchino, arrivato la scorsa estate per 40 milioni più 5 di bonus (ma solo 1 si è concretizzato), è stato venduto dall'Inter dopo una sola stagione per 60 milioni più 8 di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 più complicati. Se tutto andrà per il meglio, la cessione di Hakimi diventerà la più remunerativa della storia nerazzurra, davanti a quella di Ibrahimovic (69.5 milioni dal Barcellona nell'estate 2009, ma allora c'era dentro il cartellino di Eto'o), Icardi (50+8 sempre dal Psg dodici mesi fa) e Ronaldo (45 dal Real Madrid nel 2002)".