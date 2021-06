CdS – Hakimi, il Chelsea ha proposto 5 giocatori. Il mirino Inter si è fermato su…

Il focus sulla posizione del club londinese che si ritrova a lottare per il cartellino di Hakimi con il PSG

Il Chelsea non è per nulla fuori dalla corsa ad Achraf Hakimi. Il PSG ha riposto all'offensiva dei Blues, che però si erano per primi avvicinati considerevolmente alle richieste dell'Inter. Questo il focus del Corriere dello Sport: "Il club londinese è entrato pienamente in corsa per Hakimi nel momento in cui, oltre a un conguaglio economico, ha messo a disposizione dell’Inter un elenco di giocatori da far entrare nell’affare: Emerson Palmieri, Christensen, Zappacosta, Abraham e Marcos Alonso. Il mirino interista si è subito posizionato su quest’ultimo. E ciò ha fatto sì che i Blues si fossero guadagnati un piccolo vantaggio, ferma restando la necessità di trovare l’incastro giusto tra la valutazione dello spagnolo e la cospicua quota di cash che ne accompagnerebbe il cartellino".