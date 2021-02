Inter-Lazio, scontro tra due frecce. Hakimi il più veloce, Inzaghi ha Lazzari

Domenica sera a San Siro il big match tra le due squadre: nell'Inter la freccia Hakimi, nella Lazio Inzaghi si gode Lazzari

"Domenica, contro l'Inter, il confronto con Hakimi: a San Siro (contro Inter e Milan) Lazzari non solo ha vinto due partite su due, ma nella scorsa stagione servì anche l'assist a Immobile per uno dei due gol che permisero alla Lazio di vincere in casa dei rossoneri dopo 30 anni di attesa. Non ha paura dei palcoscenici importanti, non sente la pressione. Probabilmente perché è troppo veloce per farsi raggiungere. E in occasione di Inter-Lazio può dimostrare che la freccia a disposizione di Inzaghi può far male quanto quella a disposizione di Conte. Specie contro l'Inter di Hakimi, per Lazzari sarà una sfida all'ultimo scatto", aggiunge il portale sportivo.