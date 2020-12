Serata importante per Hakimi che, nella sfida contro il Bologna, ha trovato il gol del 2-0 mettendo in rete un perfetto assist di Brozovic. Il marocchino ha voluto dedicare il gol siglato al suo connazionale Mohamed Aberhoun, giocatore da poco scomparso per un tumore allo stomaco. Dedica importante per Hakimi per ricordare il compagno di Nazionale.