Inter-Hakimi, ecco cosa manca per chiudere l’affare. CorSera: “Suning non vorrebbe…”

“I recenti risultati che hanno ridimensionato le ambizioni scudetto dell’Inter non rappresentano un biglietto da visita scoraggiante per l’immagine del club in Europa”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al ‘sì’ incassato dall’Inter da parte di Hakimi. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto: è pronto un contratto di 5 anni a 5 mln netti a stagione e Hakimi ha messo l’Inter in cima alla lista dei desideri, anche davanti a City e Bayern. “Stretto dall’imminente arrivo a Dortmund di Meunier, e consapevole di ritagliarsi uno spazio limitato a Madrid dove la titolarità di Carvajal non è in discussione, ha scelto l’Inter dove ha la possibilità di recitare un ruolo da protagonista, sostituendo Candreva sulla corsia di destra”, commenta il CorSera.

ACCORDO VICINO

L’intesa con il Real Madrid è vicina. Suning non vorrebbe spendere più di 40 mln di euro mentre il club spagnolo ne chiede 5 in più. “La sensazione diffusa è che dopo il fischio finale del campionato tedesco si proverà a chiudere gli ultimi dettagli dell’operazione, nata a fari spenti tre mesi fa”, aggiunge il quotidiano. Per il momento, manca l’accordo sui bonus e sulle rate di pagamento. L’obiettivo è di chiudere l’operazione entro il 30 giugno, sebbene sia da rimarcare come Hakimi non potrà essere a disposizione fino all’1 settembre.