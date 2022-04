Hakimi: “PSG fuori dalla CL, non so come sia accaduto. Mbappé…”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato della sua esperienza nella squadra francese, del suo compagno e anche dell'eliminazione dalla Coppa

AchrafHakimi ha parlato in un'intervista a Telefoot dell'eliminazione in Champions del PSG per mano del Real e ha mostrato tutta la sua delusione: «Sinceramente è difficile da digerire. Vedere le partite di Champions League e capire che siamo eliminati... Avevamo le qualità, non eravamo lontani dal passare questo turno. La verità è che non riesco a spiegarlo a me stesso. Anche oggi, quando ci ripenso, non capisco come è potuto succedere di essere eliminati in questo modo. Abbiamo superato momenti difficili. I tifosi erano tristi ma anche noi ed è difficile non avere il loro supporto. A questi livelli è importante ogni dettaglio».