Festa Inter: Hakimi festeggia con il gesto del telefono. I tifosi pensano a Theo ma…

Il giocatore nerazzurro ha ripescato una sua esultanza per festeggiare lo scudetto nel giorno del ritrovo ad Appiano

Alcuni hanno pensato potesse essere riferito ad un'esultanza di Theo Hernandez. Poteva quindi essere uno sfottò per il dirimpettaio di Hakimi dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter . Il marocchino però aveva spiegato, dopo un gol allo Spezia, di aver esultato col segno del telefono per ricordare una canzone che piace a lui e ai suoi compagni.

Sulle storie di Instagram oggi festeggia più di un gol, festeggia il titolo. Anche lui era parte della festa della Pinetina e si è messo in posa con lo scudetto numero 19 apparso sul muro del centro sportivo Suning. Si è messo in posa mimando il gesto della telefonata. Una sua esultanza con sottofondo come colonna sonora "Motorola" del rapper spagnolo di origine marocchina Morad che canta: "I duri portano Motorola, vanno in moto...".