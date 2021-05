Inter-Udinese, Hakimi sostituito si prende la scena e fa una promessa ai tifosi

Il gesto che consacra il sentimento nerazzurro di Achraf Hakimi arriva in occasione della sostituzione in Inter-Udinese. Una promessa che renderà felici i tifosi...

Festa grande anche in campo, in questa Inter-Udinese che sta andando in scena a San Siro. Anche l'ultimo impegno è stato onorato dai nerazzurri guidati da Conte con il massimo impegno. E con tantissimi gol. Achraf Hakimi, sostituito, ha catturato l'interesse di una telecamera e ne ha approfittato per gridare il suo amore all'Inter e ai suoi tifosi mimando un gesto decisamente significativo: "Io resto qui".