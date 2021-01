Inter, Hakimi può entrare nella storia: già 5 i gol segnati, nel mirino Facchetti e Materazzi

Acquisto principe dell’ultimo mercato estivo dell’Inter, Achraf Hakimi sta dimostrando sul campo di valere la cifra investita su di lui: l’esterno marocchino ha già segnato 5 reti, divetando a tutti gli effetti un’arma in più per la formazione di Antonio Conte. Tuttosport elogia i suoi numeri: “Cinque gol nelle prime 15 giornate. Achraf Hakimi si sta dimostrando una delle principali armi offensive dell’Inter. Già questo dato sarebbe esaltante per un esterno che ha anche compiti difensivi. Ma c’è un dettaglio statistico che rende ancora più sorprendente il bilancio realizzativo del laterale destro marocchino: la frequenza di un gol ogni 177 minuti, quindi di fatto uno ogni due gare piene. Hakimi, infatti, non è sempre stato titolare in questo primo scorcio di campionato, ma talvolta è subentrato a partita in corso“.

INSEGUENDO FACCHETTI – “Questa performance in zona gol di Hakimi favorisce già confronti di portata storica con altri terzini o esterni specialisti in incursioni vincenti nell’area avversaria. Il riferimento principale in questo campo è Giacinto Facchetti che, sulla fascia sinistra, segnò 10 gol con l’Inter nel campionato 1965-66, tutti su azione. […] In proiezione Hakimi potrebbe superare il record di Facchetti di 45 anni fa“.

MATERAZZI E… – “Proseguendo con questa media-realizzativa, l’esterno destro interista chiuderebbe il campionato a 12-13 gol, diventando quindi il laterale difensivo più prolifico di sempre in Serie A. Parlando di difensori puri il primato appartiene a Marco Materazzi: 12 gol con il Perugia nella stagione 2000-01 (ma con sette rigori). Ma il ruolo di Hakimi non è assimilabile a quello di un difensore a tutti gli effetti. La sua collocazione nel 3-5-2 obbliga a confronti con calciatori che hanno caratteristiche di terzini di spinta, diventati “esterni a tutta fascia” nel linguaggio calcistico più moderno. [] In nerazzurro firmò 6 reti in un campionato anche Maicon, nella stagione del Triplete dell’Inter di Josè Mourinho (2009-10). Hakimi, dopo appena 15 giornate, è a un passo dal fuoriclasse brasiliano“.