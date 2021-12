TS – Hakimi-Lukaku, dura la vita da ex Inter. Manca più la squadra a loro

I rispettivi momenti dei due giocatori, con PSG e Chelsea, non sono come ci si aspettava

"Il belga non segna in Premier dall’11 settembre. Il marocchino, che di mestiere ovviamente non fa l’attaccante, in Ligue1 non trova il gol dal 22 settembre e l’ultimo assist lo ha servito il 29 agosto. Il belga ha segnato la settimana scorsa in Champions contro lo Zenit, ma la sua rete non è servita a vincere... Hakimi in Europa ha sempre giocato dall’inizio, sei partite su sei, tutte per novanta minuti, ma non ha mai contributo a una rete e il suo Psg, finendo secondo, ieri è stato abbinato al Real Madrid, una delle sue ex squadre con Inter e Borussia Dortmund. Insomma, è dura la vita da ex nerazzurro. I due grandi rimpianti dell’ultimo mercato di Marotta e Ausilio , i due super big ceduti per ragioni di cassa (più il marocchino che sarebbe rimasto volentieri, mentre Lukaku, come noto, ha spinto per tornare a Londra), oggi sembrano essere un lontano ricordo. Anzi, verrebbe da dire, vedendo i risultati della squadra di Simone Inzaghi e i momenti vissuti dai due giocatori, che sia l’Inter a mancare più a loro, che viceversa".